Violenza sessuale, Robinho condannato a 9 anni. Il tribunale di Milano ha condannato l'ex giocatore del Milan per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalirebbero a quando il giocatore viveva a Milano e sarebbero avvenuti nella discoteca della città lombarda. Sarebbero coinvolte altre 5 persone. Il calciatore ora si trova in Brasile dove gioca per l'Atletico Mineiro.