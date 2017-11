L'Italia sale al quattordicesimo posto

Nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia2018, l’Italia dell'ex presidente Figc Tavecchio sale di un gradino nel nuovo ranking Fifa e si attesta in 14esima posizione con 1052 punti, dietro alla Colombia (1078) e davanti all’Inghilterra (1047). Un dato che conferma per certi versi l'inutilità di questo tipo di calccisifche. Tant'è, resta in testa la Germania (1602) davanti al Brasile (1483) e al Portogallo (1358); nella top ten guadagna due posizioni la Spagna, ora sesta (1231), ne perde una la Polonia, settima (1209), sale tre gradini la Svizzera, ottava (1134). Scivola di due posti la Francia, nona (1183) e di una il Cile, decima (1173). Tra le nazionali che fanno un balzo importante in graduatoria, da registrare il +9 del Senegal, 23esimo (884), il +10 dell’Austria, 29esima (815) e il +11 del Burkina Faso (705). Il prossimo ranking Fifa sarà pubblicato il 21 dicembre.