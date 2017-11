Si è dichiarato colpevole di abusi sessuali il medico sportivo Larry Nassar, 54 anni, che ha lavorato con le ginnaste olimpiche Usa per quasi 20 anni e con la Michigan State University. Trascorrerà almeno 25 anni in carcere. E' stato accusato di violenza e abusi da oltre 125 ex pazienti, tra cui le olimpioniche Gabby Douglas, McKayla Maroney e Aly Raisman.

L'accordo con la giustizia Usa

Nassar ha ammesso abusi su 7 ragazzine, di cui una 13enne, con la scusa di fare esami medici o trattamenti, ma era stato accusato da più di 125 ragazze. "Mi dispiace enormemente per tutte coloro che sono coinvolte", ha detto Nassar su cui pendono ben 22 capi d'accusa e che ha ammesso sette episodi di abuso come parte di un accordo con le autorità giudiziarie Usa. La sentenza arriverà il prossimo 12 gennaio. Nassar, ammanettato e visibilmente emaciato, ha detto alla corte di avere pregato per le sue vittime e di essere "terribilmente dispiaciuto" per i suoi crimini. "Voglio che questa comunità guarisca", ha aggiunto.

"Vite distrutte"

Secondo la giudice Rosemarie Aquilina, l'uomo ha "usato la sua posizione di fiducia nel più vile dei modi, abusando delle ragazze. "Sono d'accordo che è tempo di guarire, ma alle ragazze può servire un'intera vita, mentre lui passerà la sua vita dietro le sbarre". Tra le ragazze che hanno denunciato Nasser anche tre campionesse e medaglie d'oro olimpioniche, Aly Raisman, McKayla Maroney e Gabby Douglas.

Le denunce insabbiate

Il caso di Nassar arriva dopo le dimissioni del capo della American Gymnastics Federation, Steve Penny, all'inizio di quest'anno. Penny è stato accusato di avere insabbiato le denunce di molestie che negli anni sono arrivate da parte delle ginnaste. In risposta allo scandalo Nassar, la Federazione Ginnastica degli Stati Uniti ha dichiarato di aver adottato una nuova "politica sportiva sicura".