L'ultimatum è arrivato, ma chi si aspettava la fine della seconda Repubblica del calcio dovrà ancora attendere. Il Presidente del Coni Giovanni Malagò - nella Giunta straordinaria odierna - lascia ancora margini di tempo alla Lega di Serie A per eleggere i propri rappresentanti.

"La mia posizione è quella di commissariare la Figc, ma c'è un problema di pezzi di carta. Così come sono scritte le regole, se oggi avessimo portato un commissariamento saremmo stati soggetti a un ricorso di questi signori e io non posso esporre il Coni a questo rischio: avrebbero serie possibilità di vincerlo. Non si può finire in quel disastro se il ricorso fosse stato accettato - continua il Presidente del Coni Malagò - ora aspettiamo le elezioni della Lega di A: se non andranno a buon fine, riconvocheremo la Giunta". Ma a quel punto non ci sarebbero dubbi sul commissariamento della Figc.