Juve-Barcellona senza reti, tutto rimandato per i bianconeri

Juventus-Barcellona senza vinti né vincitori. Finisce così all'Allianz Stadium di Torino la tanto attesa sfida della quinta giornata del Gruppo D di Champions League. Gara senza spettacolo e soprattutto senza gol. Fuori Chiellini infortunato, Allegri sceglie la soluzione del 4-4-2 e, come da sensazioni della vigilia, lascia fuori Mandzukic per inserire Douglas Costa. Il Barcellona invece decide di partire senza il suo uomo piu' pericoloso, Messi, lasciato in panchina, e per lunghi tratti controlla la sfida un possesso palla che lascia pochi spazi alle incursioni della Juventus.

Nel primo tempo i portieri sono chiamati in causa in rare occasioni e l'unica occasione degna di nota finisce sul palo: e' il 22' quando Rakitic calcia una punizione dalla sinistra, nessuno tocca il pallone che attraversa tutta l'area con la traiettoria che beffa Buffon. Solo il legno salva la Juve e sulla successiva ribattuta di testa e' Paulinho a mettere il pallone fuori. A un minuto dal riposo l'unica azione bianconera degna di una certa rilevanza dei primi 45 minuti: la comincia e la conclude Dybala che prima apre su Alex Sandro quindi sull'assist dell'esterno anticipa Douglas Costa, supera in velocita' Semedo ma conclude alto di mancino.

In un secondo tempo proseguito sulla falsa riga del primo, le squadre continuano a giocare uno dei piu' brutti Juventus-Barcellona della storia: palle gol contate sulle dita di una mano e azioni non concretizzate come quella che al 23' avrebbe potuto dare il vantaggio al Barcellona. Digne e' bravo a sfruttare un erroraccio di Cuadrado, meno bravo a mettere palla in mezzo con Rugani che rapido va a chiudere ed evita il peggio con Suarez in agguato. A tempo scaduto, di Dybala una conclusione di sinistro da fuori area deviata da Ter Stegen in angolo. La qualificazione agli ottavi per la Juve è rimandata all'ultima giornata quando Higuain e compagni andranno ad Atene a far visita all'Olympiacos.