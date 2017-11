Si è spenta la tennista Jana Novotna

È morta a 49 anni l’ex tennista della repubblica Ceca Jana Novotna. Ne ha dato notizia una dichiarazione ufficiale della Women’s Tennis Association (WTA): «Dopo una lunga battaglia contro il cancro, Jana è morta in pace, circondata dalla famiglia nella sua nativa Repubblica Ceca». Vinse nel singolare femminile al torneo di Wimbledon 1998, una medaglia d’argento nel doppio alle olimpiadi di Seul del 1988 e un bronzo nel singolo ad Atlanta ’96. Sempre a Wimbledon è stata finalista nel ’93 e ’97 perdendo da Steffi Graf e Martina Hingins. Arrivò in finale anche agli Australian Open del ’91 sconfitta da Monica Seles. Nel 2005 era stata inserita nella International tennis hall of fame, in carriera fu seconda nel ranking mondiale.