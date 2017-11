Fazio: Roma, ora batti l'Atletico Madrid

Continua la marcia di avvicinamento della Roma alla sfida di Champions contro l’Atletico Madrid, in programma mercoledì alle 20.45. La squadra si è riunita questa mattina a Trigoria: dopo una sessione in sala video, il gruppo è sceso in campo per il consueto riscaldamento, una parte tattica e un lungo focus sui calci piazzati e le finalizzazioni. Si è allenato a parte Florenzi, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio destro rimediata nel derby. Seduta individuale sul campo per Schick mentre Karsdorp ha svolto terapie e lavoro in palestra. Domani la rifinitura mattutina a Trigoria e la partenza per Madrid nel primo pomeriggio. Il successo nel derby ha dato grande entusiasmo alla squadra ma Fazio pensa già alla prossima sfida: «La mentalità è fondamentale, dobbiamo abituarci a vincere - le sue parole a Roma Radio - contro l'Atletico sarà tosta ma non dobbiamo accontentarci: loro sono molto bravi in contropiede, sono una squadra compatta che non prende tanti gol». Il difensore traccia la strada da seguire: «Dobbiamo continuare questo percorso di crescita, siamo un gruppo unito dentro e fuori dal campo e si vede. Il turnover? Tutti vogliamo giocare sempre ma è importante capire che tutte le partite sono importanti e anche se non giochi dall'inizio puoi aiutare la squadra a vincere. La cosa che conta di più è arrivare a fine campionato con la possibilità di vincerlo».