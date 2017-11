Crollo Juve, ridono Roma e Napoli

Clamoroso tonfo della Juventus a Marassi: segnano Zapata, Torreira e Ferrari, la Samp vola in alto nel finale il tentativo di rimonta dei bianconeri con Higuain e Dybala. Non basta Allgeri in crisi di gioco e d'identità. E mercoledì c'è il Barcellona. Ride la Roma che potenzialmente può scavalcare la Juve nel recupero della sfida proprio contro i doriani, così come Sarri porta a 4 i punti di vantaggio sui campioni d'Italia. Risultati della tredicesima di A: Benevento - Sassuolo 1-2 Crotone - Genoa 0-1 Napoli - Milan 2-1 Roma - Lazio 2-1 Sampdoria - Juventus 3-2 Spal - Fiorentina 1-1 Torino - Chievo 1-1 Udinese - Cagliari 0-1. Stasera Inter-Atalanta, domani Verona-Bologna. Classifica: Napoli, 34 Juventus 31, Roma e Inter 30, Lazio 28, Samp 26, Milan 19, Torino 18, Fiorentina e Chievo 17, Atalanta 16, Cagliari 15, Bologna 14, Udinese e Crotone 12, Sassuolo 11, Spal 10, Genoa 9, Verona 6 e Benevento 0. Samp, Roma, Lazio, Udinese, Inter, Atalanta, Verona e Bologna una partita in meno.