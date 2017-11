Test per Nainggolan, El Shaarawy: Roma devi vincere

Obiettivo derby. La Roma continua la preparazione in vista della sfida con la Lazio in programma sabato alle 18. Dopo una sessione in sala video, il gruppo è sceso in campo per il consueto riscaldamento e un lungo focus tattico. Mancano ormai due giorni alla stracittadina e non ha ancora perso le speranze Nainggolan che però si è allenato a parte anche oggi: per lui sarà decisiva la rifinitura di domani. Individuale per Schick che rischia di essere escluso dai convocati ancora una volta. Ci sarà, invece, El Shaarawy che dovrebbe andare a formare il tridente d’attacco insieme a Dzeko e Perotti. Il Faraone spera di essere decisivo: «Sarebbe bello segnare - le sue parole al Match Program - ma l’importante è vincere. Il derby è sempre una partita molto speciale e molto sentita. Sappiamo quanto sia importante non solo per noi giocatori ma per tutto l’ambiente, la città, i tifosi. Ci tentiamo tanto al supporto dei tifosi, con loro possiamo vincere le partite. Il tifoso ti aiuta a volte quasi a ribaltarle, ti dà una carica incredibile a livello emotivo. Speriamo che anche sabato sia così, ci serve tanto il loro aiuto». E’ pronto a giocare il suo primo derby di campionato Alisson: «Sarà una grandissima partita - spiega a Sky - le due squadre sono in un buon momento di forma. Già ho giocato altri derby in Coppa Italia, purtroppo non abbiamo vinto ma ho imparato cosa significa per questa città e per i tifosi». Intanto si va verso un Olimpico quasi esaurito, come non accadeva da tempo: Curva Sud, Distinti Sud e Tribuna Monte Mario sono già sold out.