Stop per Immobile, la Lazio spera

Penultimo allenamento in vista del derby, mister Inzaghi è alle prese con il dubbio Immobile. L’attaccante questo pomeriggio non si è allenato, è rimasto out a scopo precauzionale, è alle prese con il solito affaticamento all’adduttore. Le sensazioni rimangono comunque positive, per la sfida contro la Roma dovrebbe farcela. Qualora invece dovesse alzare bandiera bianca, nel 3-5-2 di Inzaghi come terminale offensivo giocherebbe Nani. Sono rientrati intanto tutti i nazionali, Milinkovic Savic compreso. Assenti Wallace, Felipe Anderson, Di Gennaro e Caicedo. La ripresa degli allenamenti è in programma per domani alle 16.30.