Rocchi fischia il derby Roma-Lazio

Sarà Gianluca Rocchi ad arbitrare il derby della capitale in programma sabato alle 18 e valido per la 13esima giornata di Serie A. Il fischietto di Firenze sarà affiancato dai guardalinee Di Liberatore e Tonolini, mentre saranno Irrati e Vuoto gli addetti Var con Damato quarto ufficiale di gara. Nelle quattro stracittadine dirette, Rocchi ha estratto ben cinque cartellini rossi: Ledesma e Perrotta in Roma-Lazio 1-0 (16 novembre 2008); Mauri e De Rossi in Lazio-Roma 3-2 (11 novembre 2012); André Dias in Roma-Lazio 2-0 (22 settembre 2013, con un rigore a favore della Roma). L’unica partita finita 11 contro 11 è stato il suo primo derby, Roma-Lazio 3-2, il 21 ottobre 2007, con appena due giocatori ammoniti. In totale, i gialli nei quattro derby diretti sono 10, una media di 2,5 gialli a partita. L’altro anticipo delle 20.45, Napoli-Milan, è stato affidato a Daniele Doveri di Roma con Costanzo e Crispo guardalinee, Valeri e Dobosz per la Var e Di Bello quarto ufficiale di gara. Sampdoria-Juventus, in programma domenica alle 15, sarà diretta da Guida di Torre Annunziata, mentre il posticipo di domenica sera, Inter-Atalanta avrà Fabbri di Ravenna come direttore di gara.