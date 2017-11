Stadio della Roma, il 24 novembre la Conferenza dei servizi

Finalmente, dopo lunga attesa, è stata convocata la nuova seduta, la seconda, della Conferenza dei Servizi che sta esaminando il nuovo progetto, la versione Raggi, dello Stadio della Roma di Tor di Valle. La riunione, indetta dalla Regione Lazio, è stata fissata per il 24 novembre e il termine ultimo per la consegna dei pareri delle diverse Amministrazioni interessate dal progetto (Stato, Regione, Città Metropolitana e Comune) è stato fissato per il 22 novembre.

La nota della Regione diffusa alle agenzie contiene anche un preciso aut aut: basta chiacchiere e niente più ambiguità. “Ciascuna amministrazione è chiamata ad esprimere in modo chiaro, univoco e vincolante, in termini di assenso o dissenso, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, attraverso la redazione di un unico atto che espliciti ogni autorizzazione, permesso o atto di assenso, comunque denominato, che tale posizione, se favorevole, sostituisce ed esplicitando, in caso di dissenso, le motivazioni. Si ricorda altresì che le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso (o del superamento del dissenso) siano espresse in modo chiaro e analitico".