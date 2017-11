Ventura: "Cuore e tattica per andare in Russia"

Conto alla rovescia per il ritorno dei playoff verso Russia 2018 tra Italia e Svezia. Lo stadio di San Siro è pronto a ospitare il match e il ct Ventura si gioca il tutto per tutto. "Qualcosa cambierò, sono passate solo 48 ore. Speriamo in meglio ma questo lo vedremo alla fine della partita", ha annunciato subito Ventura. "Abbiamo fatto quello che pensavo andava fatto, come analizzare le cose buone e quelle meno buone. Poi quanto questo produca lo vedremo", ha aggiunto. Il riferimento è chiaramente al modulo utilizzato a Solna, il 3-5-2 di contiana memoria che potrebbe essere accantonato per tornare al suo "amato" 4-2-4 o ad un 3-4-3. "La tattica è importante ma da sola non basta. Come non bastano da soli cuore e determinazione. Le tre cose insieme ti garantiscono il successo», ha quindi chiarito il ct. Ventura è quindi tornato sulle polemiche sull’arbitraggio di Solna. «Non entro nel merito. Certo che se uno gioca con un naso fratturato (Bonucci, ndr), un minimo di dispiacere c’è. Ma noi siamo l’Italia e se ci qualifichiamo dobbiamo farlo giocando a calcio», ha chiarito.

Intanto la Croazia vola ai Mondiali. Dopo il 4-1 di Zagabria, Modric e compagni conquistano il ticket per la Russia pareggiando 0-0 in Grecia nel ritorno del playoff senza mai soffrire. Papastathopoulos, a segno a Zagabria, ci prova sugli sviluppi di un corner ma il suo destro non va a segno. La Grecia tiene il pallino ma la Croazia regge senza particolari difficoltà e a ridosso dell’intervallo sfiora il vantaggio con un bolide di Perisic che si stampa sulla traversa. Nella ripresa la Grecia ci mette più ardore, Mitroglou col destro mette in apprensione Subasic, che poco prima era stato salvato da Vrsaljko dopo un’uscita un po' così, ma di occasioni vere non se ne vedono. La Croazia, che va vicina all’exploit esterno con la conclusione a giro di Kramaric all’89’, approda in Russia, delusione e niente rimonta per la Grecia. Anche la Svizzera si è qualificata per la Coppa del Mondo di calcio 2018 in Russia. Alla squadra allenata dal ct Petkovic è bastato pareggiare 0-0 in casa contro l’Irlanda del Nord al St. Jakob-Park di Basilea. Decisivo pertanto il successo dell’andata per 1-0 con un rigore del milanista Rodriguez. Per la Svizzera è la quarta qualificazione consecutiva ai Mondiali.