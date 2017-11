Doppio podio Ferrari nel GP del Brasile

Doppio podio Ferrari nel Gran Premio del Brasile: la vittoria è andata a Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, terzo Kimi Raikkonen e quarto Lewis Hamilton. «Bravo Seb, grande gara», il team radio del team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene dopo il taglio del traguardo di Vettel. «Grazie, forza Ferrari», la replica del tedesco. Per Vettel è la quinta vittoria stagionale e il 98esimo podio in carriera. Alle spalle dei top 4, quinto e sesto posto per la Red Bull con Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Settimo un ottimo Felipe Massa, su Williams, all’ultima apparizione davanti ai tifosi di casa. Chiudono la top ten Fernando Alonso su McLaren, Sergio Perez su Force India e Nico Huelkenberg su Renault.