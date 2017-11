Inzaghi riabbraccia Anderson e Wallace

Continua il lavoro a Formello, Simone Inzaghi ha recuperato Felipe Anderson e Wallace. Sono partiti invece con le rispettive selezioni ben 9 giocatori, l’ultimo a rientrare sarà Milinkovic Savic, impegnato in Oriente con la Serbia. Dalla prossima settimana scatteranno le prime prove anti Roma, il tecnico di Piacenza confermerà il classico 3-5-2. Felipe Anderson andrà in panchina, pronto a subentrare nella ripresa. Sulla trequarti infatti verrà confermato Luis Alberto, mentre in difesa occhio al dubbio Wallace – Bastos, con De Vrij e Radu sicuri del posto. In attacco ci sarà Immobile, mentre sulle corsie esterne agiranno Lulic e Marusic. Da valutare poi le condizioni di Vargic, assente da Formello in questi giorni. Non recupereranno per la stracittadina invece Di Gennaro e Caicedo. La Lazio tornerà in campo anche domani e sabato, poi resterà a riposo domenica e lunedì. Da martedì prossimo partirà ufficialmente la settimana del derby (esaurita la Curva Nord, resta disponibilità nei distinti Nord Ovest).