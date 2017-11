Una tifosa: mi hanno dato della romana di m....

"Ho avuto paura di uscire dallo stadio", comincia così il racconto-denuncia di una tifosa romanista. Giulia, 25 anni, è andata in trasferta a Firenze con un amico e si è ritrovata a vivere una disavventura che non si aspettava. Stava assistendo a Fiorentina-Roma dalla tribuna d’onore e ha avuto la sola «colpa» di esultare al primo gol di Gerson: «Mi aspettavo una situazione serena, invece il clima è stato fin da subito teso. Ho festeggiato per l’1-0 e sono stata invitata a stare zitta, perché non era il mio stadio». Al Franchi la storia è peggiorata col passare dei minuti: «Ho ricevuto gesti volgari al pareggio, mi hanno avvicinata al primo tempo e mi hanno chiesto “ora sei felice?”. Mi hanno dato della “romana di m…” e alcuni steward si sono resi conto della situazione e si sono messi intorno a noi». La Roma torna in vantaggio, alla fine vince, e Giulia viene attaccata di nuovo. Un tifoso viola perde la calma e va ad aggredirla, l’amico della ragazza si mette in mezzo e ci guadagna uno schiaffone. Il tutto sotto gli occhi di altri sostenitori, che non hanno mosso un dito, e non solo: «Gli steward che conoscevano la situazione da prima mi hanno ignorata, idem i poliziotti. Per fortuna il mio amico non ha reagito, ma quelli cercavano la rissa e hanno iniziato a seguirci. Ho trovato altre persone che conoscevo allo stadio e mi sono fatta scortare alla macchina. Una cosa del genere in tanti anni di stadio non mi è mai successa e ho davvero avuto paura».