Coppa del Mondo, bentornato Bucci

Piergiorgio Bucci è tornato. Dopo la storica vittoria in Nations Cup a Piazza di Siena, il cavaliere azzurro era rimasto fino ad oggi lontano dalle classifiche internazionali di vertice, a causa dell’infortunio del suo primo cavallo, Casallo. L’Italia aveva sofferto la sua assenza, ma oggi può tirare un sospiro di sollievo.

Bucci, infatti, ha concluso la sua trasferta a Lione con un 7° posto nel Gran Premio di Coppa del Mondo, in sella a Driandria, cavalla olandese di 9 anni che è sotto la sua sella da agosto 2016. Quello di Lione è un piazzamento che festeggia, tra l’altro, il primo doppio netto della carriera di Driandria su un GP di 1 metro e 60.

Il cronometro della seconda manche si è fermato, per Bucci, su 45”20. Simone Delestre, profeta in patria in sella a Hermes Ryan, ha tagliato il fotofinish con 37”72. “Non avrei potuto rincorrere quel tempo - ha commentato Piergiorgio Bucci - la cavalla non ha ancora abbastanza esperienza. Ben sapendo che mi sarei confrontato con i binomi più veloci del mondo, ho preferito puntare su un doppio netto”. Dopo questo ritorno, Bucci si augura di poter partecipare alla FEI World Cup di Madrid (23/26 novembre). “La tappa spagnola è nei miei programmi ideali, ma devo aspettare il placet della FISE”.

Nel frattempo il suo stallone, Casallo, prosegue con successo la sua riabilitazione. “Voglio dargli tempo - ha dichiarato Bucci - e recuperarlo al 102%. Il suo rientro in gara è previsto per la stagione outdoor, quindi dopo l’inverno”.