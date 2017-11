Lazio-Udinese rinviata per il nubifragio

Ci ha provato l'arbitro Banti ma poi si è arreso. Niente da fare è stata rinviata a data da destinarsi la gara Lazio-Udinese. Campo troppo pesante per il nubifragio caduto dalle 14.30 alle 15.30 sulla zona di Monte Mario. Due sopralluoghi con i capitano Lulic e Danilo poi alle 16 la notizia ufficiale del rinvio nonostante le condizioni fossero migliorate. In realtà le previsioni per il pomeriggio erano poco rassicuranti. Tant'è, la gara si giocherà a dicembre o gennaio.