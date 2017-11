Il ct della Nazionale italiana Gian Piero Ventura ha convocato 27 calciatori per la doppia sfida con la Svezia valida per il play off di Russia 2018 in programma a Stoccolma ("Friends Arena" di Solna, 10 novembre ore 20.45) e Milano (Stadio "Giuseppe Meazza", 13 novembre ore 20.45). Sono loro gli uomini chiamati a portare l'Italia al mondiale: tra le novità i giallorossi El Shaarawy e Florenzi. Confermato in azzurro il bomber biancoceleste Ciro Immobile.

Tornano a vestire la maglia della Nazionale Jorginho, convocato per l'ultima volta in occasione dell'amichevole del 6 giugno 2016 con la Finlandia, Florenzi e Simone Zaza, assenti rispettivamente dall'ottobre e dal novembre 2016. Dopo aver saltato per infortunio le due gare di ottobre con Macedonia e Albania, sono nuovamente a disposizione del ct anche Andrea Belotti, Marco Verratti e Daniele De Rossi. Gli azzurri si raduneranno domani sera al centro tecnico federale di Coverciano, dove si alleneranno fino a giovedì, quando è prevista la partenza per Stoccolma. Il giorno successivo alla gara di andata, la Nazionale farà rientro in Italia e si trasferirà al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, dove preparerà il match di ritorno.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa). Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Daniele De Rossi (Roma), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Simone Zaza (Valencia)