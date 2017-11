Inzaghi: Lazio non ti fermare

Vuole vincere anche contro l’Udinese, mister Simone Inzaghi. La Lazio proverà a chiudere il secondo ciclo stagionale con altri tre punti, per farlo però il tecnico dovrà rinunciare probabilmente a Immobile: “"Ieri ha fatto un allenamento discreto - ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa - aveva ancora qualche leggero problemino, oggi valuteremo il da farsi, è un giocatore importante per noi, è generoso, con me in panchina ha saltato una partita per squalifica con il Chievo. C'è fiducia, vedremo il responso del campo e se impiegarlo o meno". In attacco il candidato numero uno è Nani, potrebbe sostituire il bomber napoletano come unico riferimento offensivo: “Può fare tutto qualora non ce la facesse Immobile. Penso che Nani sappia benissimo di volta in volta quello che gli chiedo, se sostituisse Immobile non ci saranno problemi, ha esperienza, può fare quel ruolo con caratteristiche diverse". Inzaghi poi si è concentrato sull’avversario, l’Udinese di Del Neri: “Dobbiamo vincere, conosco Del Neri, è stato mio allenatore, è molto preparato, sappiamo che possono giocare nella stessa partita con il 4-3-3 o con il 4-4-2. Incontriamo una squadra fisica, strutturata, ci saranno tanti duelli, dovremo essere concentrati al 120%". Poi sulla designazione arbitrale, sarà Banti a dirigere Lazio-Udinese: “Con lui non ho precedenti favorevoli, l'ultima espulsione da giocatore me la diede lui con l'Atalanta. Da allenatore mi ha espulso nelle ultime 7 partite contro l'Inter. Nel derby fu una direzione che creò qualche dissapore. Ma è internazionale da anni, i nostri arbitri sono bravissimi, con il Var siamo migliorati ancora". Infine un consiglio a De Vrij sul rinnovo del contratto: “Ci parlo spesso - ha concluso Inzaghi - è una grande persona. Qui a Roma si trova bene, è apprezzato dallo staff e dai tifosi. L'augurio è che possa rimanere il più a lungo possibile. Fa la differenza dentro e fuori il campo".

Inviato da iPhone