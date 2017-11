Genoa ko, il derby della Lanterna va alla Samp

Ha vinto la Samp: e adesso, povero Juric? Il Genoa ha sprecato le occasioni che gli sono capitate, la squadra di Giampaolo è stata più concreta. E siccome nei derby conta solo il risultato, è detto tutto. Ramirez ha portato in vantaggio la squadra di Giampaolo, che si è espressa meglio nel primo tempo, ma anche il Genoa ha avuto delleoccasioni con Lapadula e ha colpito una traversa con Rosi. E' stato un derby combattuto e, per certi versi, anche piacevole. Nella ripresa si è visto un Genoa migliore, ma ha sbagliato troppo e Quagliarella l'ha punito segnando il secondo gol blucerchiato. Se il risultato del derby, a Genova, vale doppio, la squadra di Giampaolo puo' essere contenta di questo successo che la porta ancora più in alto in classifica e ormai occorre per l'Europa.

E' il sesto successo a Marassi, anche se stavolta formalmente i blucerchiati hanno giocato in trasferta. Certo, la sconfitta abbatte ancor piu' il morale del Genoa e rende piu' complicata la classifica che si e' fatta davvero brutta. Juric sentirà moltiplicarsi le voci che circolano sul suo conto. Gli imprevisti del derby non hanno intaccato le speranze della Samp che potrà continuare a salire in classifica dopo la sosta. I rossoblu avevano schierato Veloso e Omeonga al posto di Bertolacci a centrocampo. Giampaolo aveva riproposto Bereszynski in difesa e Ramirez dall'inizio davanti. Dribblati i pericoli del meteo, il derby della Lanterna si è giocato e, anche se a un certo punto si è messo a piovere, l'acqua non ha spento gli ardori dei contendenti. La partita è stata sempre viva e la Samp, nelle prime battute, e' parsa meglio organizzata. La squadra di Giampaolo ha fatto la partita, con manovre molto veloci, un gioco ben congegnato.

Al Genoa sono rimaste alcune vampate e Lapadula, ispirato da un ottimo Taarabt, ha avuto un paio di occasioni, ma non le ha sfruttate. Una in acrobazia. La maggior caratura del gioco bluerchiato è approdata al gol al 23', quando su una palla alta, dalla trequarti di testa Zapata ha messo in moto Ramirez che, nonostante il contrasto di Zukanovic (male), è riuscito a toccare di destro superando Perin. Il Genoa ha reagito e alla mezzora, Laxalt da sinistra ha trovato dall'altra parte Rosi che ha scheggiato con un tiro forte di destro. Anche la Samp ha avuto un'occasione in chiusura di primo tempo con Linetty: Perin e' riuscito a deviare. Meglio la Samp, quindi, nella prima parte della gara, ma Genoa in partita. Bene Izzo, che ha fatto un fallaccio su Quagliarella che per sua fortuna ha continuato senza danni gravi. Nel Genoa anche Taarabt è sembrato molto propositivo. Quelli della Samp sono apparsi più coesi: Praet, Ferrari, Torreira, lo stesso Zapata, tutti in serata. Lazovic ha sostituito Rosi. All'11' Rossettini con un passaggio arretrato ha regalato la palla a Quagliarella che pero' non ne ha approfittato: esterno rete. Rigoni di testa ha messo alta una bella palla da sinistra. Giampaolo ha sostituito Ramirez con Barreto, che ha mancato una buona occasione.

Il Genoa è cresciuto e la Samp ha dovuto serrare i ranghi. Viviano ha dovuto salvare su Rigoni, poi sostituito da Pandev. Tentativi imprecisi di Lapadula, ma mira precaria. Alvarez ha sostituito Praet ed e' andato a sbagliare il tiro del raddoppio.Al 39' pero' su una palla ballerina in zona destra, Perin ' uscito su Zapata che ha messo al centro per il solissimo Quagliarella che l'ha appoggiata in rete. Viviano ha poi preso due palle di Veloso e Zucanovic. Insomma, Samp sempre piu' su, Genoa più giù.