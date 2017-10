MotoGP, Dovizioso vince a Sepang e tiene aperto il Mondiale

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio della Malesia, penultimo appuntamento del Motomondiale classe MotoGP. Sul circuito di Sepang è doppietta Ducati: il romagnolo ha preceduto il compagno di team Jorge Lorenzo e ottenuto un successo che tiene ancora aperti i giochi per il Mondiale. Si è infatti piazzato quarto il leader della classifica Marc Marquez (Honda). Sul podio anche il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3). Il Mondiale si deciderà dunque nell'ultimo Gran Premio della stagione in programma a Valencia. Il distacco tra Marquez e Dovizioso si riduce così a 21 punti. Per il numero 4 della Ducati, trionfatore a Sepang anche lo scorso anno, si tratta della sesta vittoria stagionale. Quinto posto per Dani Pedrosa (Honda), scattato dalla pole, davanti a Danilo Petrucci (Ducati Pramac), Valentino Rossi chiude al settimo posto. Chiudono la top ten l'australiano Jack Miller (Honda) e gli spagnoli Maverick Vinales (Yamaha) e Pol Espargaro (Ktm). Nel frattempo in Moto2 Morbidelli si è laureato campione del mondo.