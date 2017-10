Formula 1, Hamilton campione del mondo per la quarta volta

Lewis Hamilton è per la quarta volta in carriera campione del mondo di Formula 1. Al britannico, che si è laureato campione con due gare d’anticipo, è bastato il nono posto ottenuto nel Gran Premio del Messico. La gara è stata vinta da Max Verstappen, che ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen. Quarta piazza per l’altra "rossa" di Sebastian Vettel.