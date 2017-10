Deferiti Lotito e la Lazio

Violazione dell'articolo 1 bis del codice di giustizia sulla lealtà sportiva e dell'articolo 11 sui comportamenti discriminatori: sono queste le contestazioni mosse dalla Procura della Federcalcio alla Lazio e al suo presidente, Claudio Lotito, per la vicenda degli insulti antisemiti dei tifosi biancocelesti in curva Sud all'Olimpico. L'ufficio guidato da Giuseppe Pecoraro ha chiuso in mattinata le indagini, prima di comunicare gli addebiti al club romano. “Io credo che ogni provvedimento che tenda a eludere una sanzione sia censurabile". Lo dice il presidente della Figc Carlo Tavecchio rispondendo a chi gli chiede una valutazione morale sulla decisione della Lazio di aprire la Curva Sud per Lazio-Cagliari anche agli abbonati della Curva Nord, settore chiuso per squalifica a seguito dei cori razzisti. Intanto dal campo la Lazio riprenderà ad allenarsi domani mattina. Inzaghi in vista del Benevento non recupererà gli infortunati di lungo corso: Wallace, Felipe Anderson, Basta e Palombi torneranno nei prossimi giorni. Domenica si ripartirà dal consueto 3-5-2.

