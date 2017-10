Razzisti d'Italia: e adesso puniteli tutti

Chi scrive è ebreo d’origini, ancorché non praticante, ed è tifoso laziale praticante assai ogni santa domenica (non ne salto una). Dunque, difronte a quanti oggi straparlano di calcio e razzismo forse sono tra i pochi titolati ad aprire bocca. Cominciamo: la trovata di tappezzare la curva sud con i famigerati adesivi di Anna Frank in giallorosso è qualcosa che va oltre l'idiozia, e ci va per una corposa serie di motivi talmente ovvi che è superfluo - oltre che un po' avvilente - anche solo stare ad elencarli. Detto questo, e detto dell'impressionante fuoco di fila in atto contro la Lazio e i suoi tifosi (che ormai anche sul fronte internazionale hanno appiccicata addosso l’etichettafascista) esiste tuttavia una lunga serie di cose che vanno precisate, spiegate, chiarite.

Punto primo: va bene invocare la pena più severa per i responsabili del tazebao razzista in curva ma criminalizzare in blocco una tifoseria (ivi incluso chi domenica sera era in un altro settore o a casa) per un gesto commesso ancora non si sa bene da chi rivela la solita volontà di trovare un caproespiatorio, di sparare nel mucchio, dimenticandosi un principio cardine sancito dalla nostra costituzione: la responsabilità penale è personale, e solo chi sbaglia paga. Da ebreo e da laziale invoco giustizia, ma giustizia vera,e al contempo rifuggo ogni piagnucolante ipotesi complottistica...

