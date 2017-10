Anna Frank, Lotito si dissocia: "Porteremo i tifosi ad Auschwitz"

"Siamo qui per ribadire la nostra posizioni di dissociazione contro posizioni di antisemitismo e razzismo". Claudio Lotito, presidente della SS Lazio, arriva davanti alla sinagoga di Roma, dopo la bufera sugli adesivi antisemiti che ritraggono di Anna Frank con la maglia della Roma. Gli ultrà biancocelesti hanno tappezzato la Curva Sud scatenando aspre polemiche nel mondo dello sport e politico. Ma ad accogliere il presidente della SS Lazio, accompagnato dai due giocatori Wallace e Felipe Anderson, non c'era nessuna delegazione della comunità ebraica romana. La visita "non era stata concordata" spiegano fonti della comunità. Ma la bacchettata è arrivata lo stesso: "Oltre ai gesti servirebbero iniziative concrete da tutti i club".

Nel frattempo Lotito annuncia che la Lazio "promuoverà una iniziativa annuale per portare 200 giovani tifosi in visita a Auschwitz. La maggioranza della nostra tifoseria è con noi contro ogni antisemitismo - ha aggiunto - Vogliamo fare chiarezza perché non si gioca su fatti su cui non si può giocare e non devono esserci sfottò".

Lo sdegno contro i responsabili è unanime. "Di atto disumano" parla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il volto e le pagine del diario di Anna Frank, la sua storia di sofferenza e di morte a opera della barbarie nazista, hanno commosso il mondo - dichiara il Presidente - Utilizzare la sua immagine come segno di insulto e di minaccia, oltre che disumano, è allarmante per il nostro Paese, contagiato, ottanta anni addietro, dall'ottusa crudeltà dell'antisemitismo". Mattarella ne ha parlato con il Ministro dell'Interno che gli ha assicurato grande impegno per individuare i responsabili di un comportamento così ignobile affinché vengano perseguiti secondo la legge e vengano definitivamente esclusi dagli stadi. Intanto in Procura è stata depositata un'informativa della Digos.