La Roma torna ad allenarsi dopo il successo con il Torino

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo la preziosa vittoria esterna contro il Torino. Dopo il solito risveglio muscolare in palestra, la squadra è stata divisa in due gruppi: defaticante per chi ha giocato ieri, gli altri hanno svolto un lavoro atletico in campo con un finale dedicato a due partitelle 9 contro 9. Hanno lavorato a parte Fazio e Manolas che hanno svolto una seduta individuale mentre Emerson Palmieri si è allenato per tutta la sessione con i compagni di squadra. Reduce dall'esordio da titolare nella vittoria a Torino, Hector Moreno ha parlato a Roma Radio: "Sono molto felice della possibilità avuta, sapevo che avevo bisogno di conoscere di più il calcio italiano. Come ha detto il mister, sono stato abituato ad un calcio totalmente diverso. Difesa a 3 o a 4? Sono abituato ad entrambe, ho giocato più a 4 ma in Nazionale a volte anche a 3 o a 5, così si ha più libertà e più spazio". Il centrale si gode il momento positivo della squadra e traccia la strada per il futuro: "Siamo cresciuti in questi mesi ma possiamo fare di più. Era importantissimo vincere a Torino, ora abbiamo 3 partite in casa e non dobbiamo sbagliare". Intanto la Uefa incorona Dzeko: la splendida rete al volo del bosniaco contro il Chelsea è stata scelta come la migliore dell’ultima giornata di Champions League.