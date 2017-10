La Juventus ne fa 6 all'Udinese

La Juventus dilaga a Udine. Nonostante il secondo tempo giocato in dieci uomini per l’espulsione di Mandzukic, la squadra di Allegri vince 6 a 2. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 2 a 1, ribaltando il risultato dopo il gol di Perica per la squadra friulana, con un autogol di Samir e un gol di Khedira, nella ripresa la Juventus si scatena dopo il momentaneo pareggio dell’Udinese con Danilo: gol di Rugani, doppietta di Khedira e rete finale di Pjanic.