MotoGp, Marquez vince e ipoteca il Mondiale

Marc Marquez su Honda del Team Repsol vince il Gran Premio di Australia e ipoteca il titolo Mondiale della MotoGp. Lo spagnolo precede uno straordinario Valentino Rossi, secondo su Yamaha davanti al compagno di squadra Maverick Vinales. Solo 13° Andrea Dovizioso, su Ducati, scivolato ora a -33 punti da Marquez nella classifica generale. E? la terza vittoria di Marquez in Australia dopo quelle del 2010 in 125 e del 2015 in MotoGP. Vittoria numero 61 tra tutte le classi per lo spagnolo, la 35esima in MotoGP. Alla 22esima presenza in Australia, Rossi sale sul podio per la 17esima volta. Per il Dottore è il podio numero 191 nella top class per Rossi, diventano 227 tra tutte le classi.

Quarto posto per il francese Johann Zarco su Yamaha Tech 3, davanti a Cal Crutchlow su Honda clienti. Ottimo sesto posto per Andrea Iannone, su Suzuki, apparso ritrovato e protagonista di una grande gara. Chiudono la top ten l'australiano Jack Miller settimo s Honda, lo spagnolo Alex Rins ottavo su Suzuki, l'altro spagnolo Paul Espargaro nono e l'inglese Bradley Smirh decimo sulle due KTM. Malissimo la Ducati, oltre al 13° posto di Dovizioso da segnalare solo il 15° di Jorge Lorenzo.