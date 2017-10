Coppa del Mondo di Verona: nuova sfida dell’Italia del salto ostacoli

Il successo storico di Piazza di Siena 2017, firmato dall’Italia del salto ostacoli dopo 32 anni di silenzio azzurro in Coppa delle Nazioni, ha inevitabilmente lasciato una scia di aspettative. Tra queste c’è Verona che nell’ambito della 119° edizione di Fieracavalli ospiterà, dal 26 al 29 ottobre, la terza tappa del circuito indoor di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Presenti all’appello le punte di diamante Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca: il primo con la stessa compagna di gara protagonista della vittoria nella FEI Nations Cup di Roma (Fair Light van T Heike); il secondo con l’emergente stallone Halifax van het Kluizebos.

Su di loro, ovviamente, sono puntati gli occhi del grande pubblico che si aspetta, più che una grande conferma azzurra, un risultato inedito. In diciassette edizioni di Jumping Verona e 16 relativi Gran Premi di FEI World Cup, infatti, la tappa scaligera non ha mai registrato una vittoria azzurra in GP. Fortissime l’Olanda e la Germania che hanno conquistato 4 posizioni a testa nell’albo d’oro; incredibile Abdel Said, che ha firmato l’edizione di Verona 2016 sigillando la prima vittoria in assoluto dell’Egitto in ambito FEI World Cup. E ancora, la Francia, la Spagna, l’Irlanda, il Belgio, il Brasile e la Gran Bretagna hanno avuto la soddisfazione di conquistare la tappa nostrana. Cresce dunque, anche quest’anno, l’attesa della Coppa del Mondo di Verona che nella sua storia registra come miglior risultato azzurro quello di Luca Maria Moneta, secondo classificato in sella a Neptune Brecourt nel 2012.

A partire da venerdì 27 ottobre, cavalieri e amazzoni provenienti da diciotto nazioni - Australia, Austria, Belgio, Colombia, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Norvegia, Olanda, Portogallo, Qatar, Spagna, Svezia, Svizzera e Italia - scenderanno in campo per aggiudicarsi un posto nella ranking che, dopo Oslo e Helsinki (totale, tredici tappe), è tutta da scrivere. Al comando, attualmente, risulta il francese Kevin Staut con 24 punti. L’Italia è in 18° posizione con Alberto Zorzi, a seguito del suo 9° posto siglato a Oslo, in sella a Fair Light van T Heike.

Questi gli azzurri in campo: Roberto Arioldi, Emilio Bicocchi, Filippo Marco Bologni, Piergiorgio Bucci, Mirco Casadei, Alessia Costalla, Lorenzo De Luca, Massimiliano Ferrario, Juan Carlos Garcia, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marquet, Luca Marziani, Luigi Polesello, Michele Previtali e Alberto Zorzi.