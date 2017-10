Fabrizio Miccoli condannato a tre anni e sei mesi

Il Gup del tribunale di Palermo Walter Turturici ha condannato a tre anni e sei mesi l’ex capitano della squadra rosanero Fabrizio Miccoli: l’ex giocatore è accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'ex numero 10 rosanero è andato via in lacrime dal palazzo di giustizia di Palermo. Una giornata drammatica per l’ex bomber: «Vado via subito da Palermo», si è limitato a dire. La Procura di Palermo aveva chiesto 4 anni di carcere.