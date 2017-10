Massimo Rastelli non è più l'allenatore del Cagliari. L'annuncio dell'esonero è stato comunicato dal club a 48 ore dalla sconfitta casalinga per 3-2 col Genoa. In classifica la formazione sarda è tredicesima con 6 punti. In otto giornate il Cagliari ha un bilancio di 2 vittorie e 6 sconfitte.

I nomi più gettonati per la panchina sarda sono quelli di Iachini e Oddo ma potrebbero rientrare anche Guidolin e addirittura Reja. Ballardini avrebbe detto no, rimarcando che con il club ha una causa in corso.