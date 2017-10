La Samp stende l'Atalanta, il Torino si salva a Crotone

Dopo la Fiorentina nel lunch-match (2-1 all'Udinese con doppietta dell'ex Thereau), vincono Sampdoria, Bologna e Genoa, mentre finiscono pari Crotone-Torino e Sassuolo-Chievo nelle gare del pomeriggio.

Cristante illude l’Atalanta nel primo tempo, poi la Sampdoria mette la quinta e ribalta l’incontro a proprio favore. Zapata pareggia con un colpo di testa in area, poco dopo il sorpasso con Caprari e infine la rete della sicurezza, di ottima fattura, firmato Linetty. Alla Spal risulta alla fine indigesto il derby contro il Bologna. La squadra ferrarese si è ben difesa, ma ha dovuto cedere alla squadra di Donadoni, più esperta, in gol con Poli e poi grazie ad una sfortunata autorete di Salomon. Nel finale, Antenucci riapre il match ma è troppo tardi.

Prima vittoria stagionale per il Genoa che vince in casa del Cagliari. Juric tira un sospiro di sollievo, Rastelli adesso è in affanno. Galabinov e Taarbat già nel primo tempo mettono il match sul binario rossoblù, Pavoletti rintuzza rimettendo in carreggiata i sardi, nel finale Rigoni segna l’1-3, Joao Pedro trasforma il penalty del 2-3, ma finisce così. Sfuma nel finale la prestigiosa vittoria del Crotone sul Torino, che ha collezionato appena due punti nelle ultime tre gare. Rohden apre le danze, Iago Falque pareggia per i granata, quindi rete di Martella raggiunta all’ultimo respiro da De Silvestri. Finisce invece a reti inviolate la sfida tra Sassuolo e Chievo: squadre equlibrate e poche emozioni. Stasera il derby Inter-Milan, domani si chiude l'ottava giornata col posticipo Verona-Benevento.

La classifica temporanea:

Napoli 24 punti; Inter, Juventus e Lazio 19; Roma 15; Sampdoria e Bologna 14; Torino 13; Milan e Chievo 12; Fiorentina 10; Atalanta 9; Udinese, Cagliari e Crotone 6; Genoa, Spal e Sassuolo 5; Verona 3; Benevento 0. Inter, Milan, Roma, Sampdoria, Verona e Benevento con una partita in meno.