La Roma recupera Strootman per il Chelsea

Una sconfitta da mettere alle spalle al più presto e una grande sfida europea da preparare al meglio. La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina dopo il ko interno contro il Napoli. L’obiettivo è ricaricare subito le batterie in vista dell’importante trasferta di Champions League contro il Chelsea. Dopo un primo quarto d’ora in palestra, la seduta è proseguita con l’attivazione fisica in campo. Chi non ha giocato ieri sera ha svolto una partitella con la Primavera. Solo terapie per Manolas, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida contro gli azzurri a causa di un problema muscolare all’adduttore sinistro: si teme uno stiramento, domani gli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio ma il greco salterà sicuramente la sfida con i Blues.

Ci sarà invece Strootman che oggi si è allenato con il gruppo insieme ad Emerson Palmieri. Di Francesco spera di recuperare anche El Shaarawy: le sue condizioni saranno valutate domani, oggi l’attaccante ha svolto allenamento individuale in campo. Non partirà per Londra Schick che continua a svolgere differenziato: il ceco proverà a strappare una convocazione per la trasferta a Torino di domenica prossima.