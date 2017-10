MotoGP: a sorpresa svetta Zarco. Poi Petrucci, Dovizioso e Rossi

Johann Zarco ha conquistato la pole del Gran Premio del Giappone, 15/a tappa del Motomondiale classe MotoGp. A sorpresa il francese della Yamaha Tech 3 ha chiuso le qualifiche sul circuito di Motegi, condizionate dal meteo, con il miglior tempo, 1'53"469, precedendo di 318 millesimi la Ducati di Danilo Petrucci. In prima fila anche la Honda del leader della classifica Marc Marquez, terzo a 434 millesimi. Quarto posto in griglia per Aleix Espargaro su Aprilia davanti alla Ducati di Jorge Lorenzo e alla Honda di Dani Pedrosa. Solo quarta fila e nono tempo per Andrea Dovizioso (Ducati), indietro le Yamaha: Valentino Rossi è 12° con un ritardo di oltre 4 decimi da Zarco, Maverick Vinales 16° dopo aver mancato l'accesso alla Q2. Per Zarco si tratta della seconda pole stagionale dopo quella ottenuta ad Assen.