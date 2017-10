A Shanghai la finale è Federer-Nadal

Passano gli anni, ma alla fine i più forti sono sempre loro. Ancora una finale tra Rafael Nadal e Nadal e Roger Federer in questo 2017. Lo spagnolo e lo svizzero saranno i protagonisti dell’ultimo atto anche al ’Shanghai Rolex Masters’, penultimo Atp Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Federer, numero due del ranking e del seeding, ha battuto in rimonta per 3-6 6-3 6-3, dopo quasi due ore di partita l’argentino Juan Martin Del Potro, numero 23 Atp e 16esima testa di serie, prendendosi la rivincita per la sconfitta rimediata nei quarti degli ultimi Us Open. Per il 36enne di Basilea sarà la finale numero 143 in carriera (93 i titoli vinti, l’ultimo sull’erba di Wimbledon), la settima stagionale.