Inzaghi: Lazio, serve la partita perfetta

A Torino con la miglior Lazio possibile. Mister Simone Inzaghi recupera Bastos, De Vrij e Marusic, si presenterà allo Stadium con il classico 3-5-2. In porta ci sarà Strakosha, in difesa spazio a Bastos, De Vrij e Radu. A centrocampo invece – sulle corsie esterne – si muoveranno Marusic e Lulic, mentre davanti alla retroguardia agirà il trio Parolo-Leiva-Milinkovic Savic. Qualche metro più avanti toccherà a Luis Alberto giocare alle spalle di Immobile. Il tecnico di Piacenza ha presentato la partita in conferenza stampa: “Sappiamo - spiega l'allenatore - che dovremo avere una grandissima umiltà, ma nello stesso tempo furore agonistico. Servirà una partita di corsa, aggressività, determinazione. Troveremo una Juventus arrabbiata, sia per il pari a Bergamo che per la sconfitta in Supercoppa. La affronteremo in uno stadio complicato, visto che sono quasi imbattibili là. Le ultime volte che siamo andati a Torino non abbiamo fatto bene. Ma se la Juventus ha vinto 6 scudetti di fila e disputato due finali Champions, un motivo ci sarà. Rispetto a tutte le altre è di un altro livello. Sappiamo cosa incontreremo e che dovremo fare la partita perfetta, sperando che loro non siano in giornata top. Il precedente d'agosto ci ha dimostrato però che siamo in grado di giocarcela alla pari". Poi qualche battuta su Nani, pronto domani a subentrare nella ripresa: “Fortunatamente non è andato in nazionale – ha spiegato Inzaghi - è rimasto e ha lavorato con intensità giusta, crescendo di settimana in settimana. Sicuramente tra la Juventus e la sfida di giovedì a Nizza verrà impiegato. Come tutti gli altri se lo sta guadagnando sul campo. Ha lavorato molto bene, mi ha dimostrato di essere al 100% e di allenarsi sempre con grande intensità".

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.