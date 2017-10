Roma, col Napoli Pellegrini ci sarà

«Il dolore è passato e con il Napoli sarò a disposizione». Parola di Lorenzo Pellegrini. Come previsto, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta mattutina a Trigoria. Risolti i fastidi muscolari, la mezzala farà parte insieme a De Rossi e Nainggolan del terzetto di centrocampo che sfiderà il Napoli sabato sera (ore 20.45, arbitra Rocchi). «Ci aspetta una partita importante - ha spiegato a Sky - Uno scontro diretto per i primi posti. Noi stiamo facendo bene in questo inizio e dobbiamo continuare così. Vogliamo vincere per affrontare anche meglio l’impegno di Champions League con il Chelsea. Di Francesco? È stato e continua a essere molto importante per la mia carriera, lui come tutto lo staff. Ho un buon rapporto con tutti, ci sono preparatori molto bravi, sono contento di essere qui». Potrà invece aspirare al massimo ad un posto in panchina Strootman che ha svolto differenziato sul campo insieme a Palmieri e Defrel. Migliora Schick: questa mattina il ceco ha svolto parte della seduta con i compagni per poi concentrarsi su un lavoro individuale focalizzato sulla tecnica. Dopo il giorno di riposo è tornato Dzeko che si è allenato in gruppo. È rientrato alla base anche Fazio, reduce dall'impegno con l'Argentina: il centrale ha svolto solamente esercizi di recupero. Assente invece l'altro sudamericano Alisson, rientrato questa mattina nella Capitale. Solo palestra infine per El Shaarawy che ha iniziato il programma di recupero: la quota di edema all'adduttore destro riscontrata negli esami di ieri lo costringerà a saltare il big match di sabato, l'attaccante tenterà il recupero per il Chelsea.