Nadal elimina Fognini

Niente da fare per Fabio Fognini contro il numero uno del mondo, agli ottavi dello «Shanghai Rolex Masters», penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 5.924.890 dollari, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Dopo aver eliminato al secondo turno il francese Lucas Pouille, numero 24 Atp e 15esima testa di serie, il 30enne di Arma di Taggia, numero 28 del ranking mondiale, ha trovato disco rosso di fronte a un lanciatissimo Rafa Nadal, che dopo aver trionfato agli US Open è reduce dal titolo conquistato domenica a Pechino: 6-3, 6-1, in un’ora e tre minuti di gioco, il punteggio con cui il 31enne maiorchino confermando la sua solidità ha colto il decimo successo su 13 sfide con il ligure (lo spagnolo ha vinto così le ultime 5), staccando il pass per i quarti di finale