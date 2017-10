Lazio, la Curva Nord resterà chiusa per due turni

La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso della Lazio, confermando la chiusura della curva Nord per un turno decisa dal giudice sportivo dopo la partita con il Sassuolo per cori razzisti. Il settore dell’Olimpico resterà quindi chiuso per i prossimi due turni casalinghi della Lazio per via della revoca della sospensione condizionale a cui era stata sottoposta la curva Nord, sempre per cori razzisti, dopo il derby con la Roma dello scorso aprile. La curva della Lazio sarà priva di spettatori in occasione delle partite con Cagliari (22 ottobre) e Udinese (5 novembre).