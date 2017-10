L'Argentina ce la fa: tre gol di Lionel Messi spediscono in extremis l'albiceleste alla fase finale dei Mondiali in Russia. Nell'ultima gara di qualificazione del girone sudamericano gli argentini hanno battuto 3-1 a Quito l'Ecuador. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 1' con la rete di Romario Ibarra. Poi il tris travolgente della Pulce.

Portogallo e Francia ai Mondiali. Svezia e Grecia ai playoff, Olanda fuori. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata dei gironi europei di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. A Lisbona il Portogallo di Cristiano Ronaldo batte la Svizzera 2-0 e conquista il primato del girone e l'accesso diretto alla fase finale del Mondiale, mandando gli elvetici agli spareggi grazie alla miglior differenza reti rispetto alla squadra del ct Petkovic. In tribuna anche Madonna. Nel gruppo A la Svezia, nonostante il ko in Olanda per 2-0 con doppietta di Robben, guadagna i playoff, così come la Grecia che strapazza Gibilterra 4-0 nel gruppo H. Francia in Russia senza passare dall'urna di Zurigo grazie al successo per 2-1 con la Bielorussia.

L'Italia, seconda del suo girone, incontrerà il 10 e 14 novembre una tra Grecia, Irlanda, Irlanda del Nord o Svezia. Oltre agli azzurri agli spareggi anche Svizzera, Croazia e Danimarca. La FIFA ha ufficializzato che il sorteggio si terrà a Zurigo martedì 17 ottobre alle ore 14

Sono 22, su 32, le squadre attualmente qualificate al Mondiale di calcio del 2018. Russia (paese ospitante), Belgio, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia, Serbia, Islanda, Francia e Portogallo, (Europa), Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia (Sudamerica), Messico, Costa Rica (Concacaf), Arabia Saudita, Corea del Sud, Giappone e Iran (Asia), Nigeria, Egitto (Africa) Il sorteggio dei gironi che caratterizzeranno il Mondiale in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018, si terrà l'1 dicembre a Mosca