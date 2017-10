Italia, Conte torna ct dopo i mondiali?

L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra. È un clamoroso ritorno di Antonio Conte alla guida della nazionale italiana la notizia. Secondo quanto scrive il «Daily Express», i vertici della Figc starebbero infatti pensando ad una importante offerta nel tentativo di riportare il tecnico del Chelsea alla guida degli azzurri, che andrebbe a materializzarsi una volta conclusa la prossima Coppa del Mondo. Ad alimentare l’indiscrezione, avrebbero contribuito sia i deludenti risultati ottenuti da Gian Piero Ventura nell’ultimo periodo, che l’insoddisfazione di Conte per non aver visto il Chelsea rinforzato come avrebbe voluto. Solo la scorsa settimana, l’ex ct della nazionale aveva dichiarato: «Ho nostalgia dell’Italia. Una volta fatta qualche altra importante esperienza all’estero, ritornerò sicuramente nella mia nazione. Non so ancora quando, ma questo è l’obiettivo». Il tecnico è legato al Chelsea da un contratto di tre anni, ed i vertici del club londinese sarebbero pronti a spendere in modo significativo nel mercato di gennaio proprio nell’intenzione di trattenere Conte in panchina. Il «Daily Express» scrive comunque che non tutti nella Figc sarebbero d’accordo con questa scelta, poichè alcuni non avrebbero gradito il modo con cui Conte si è congedato dalla nazionale una volta trovato l’accordo con il Chelsea. L’allenatore dei «Blues» sarebbe inoltre nel mirino del Milan, poco soddisfatto del rendimento di Vincenzo Montella, per il quale si parla già di panchina a rischio in caso di sconfitta nel derby.