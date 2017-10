Botta e risposta social tra Pistocchi e Mazzocchi dopo la morte di Biscardi. Il giornalista Mediaset aveva scritto: "Il suo +grande successo: portare il Processo al Calcio del Conte Rognoni in tv. Diventato succube di Moggi, è finito con Calciopoli RIP Aldo". A questo punto è entrato in gioco Mazzocchi che ha risposto: "Mai sparlare dei colleghi. Squallido e irrispettoso farlo con chi è appena scomparso. Specie se, caro @pisto_gol, al suo confronto vali zero". E non si è fatta attendere neppure la controreplica del giornalista Mediaset: "Sparlare è dire delle balle. Come tu fai da un pezzo".