Gran Premio in Giappone, Vettel si ritira. Hamilton ha il Mondiale in tasca

Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro dopo quattro giri del Gran Premio del Giappone a causa di problemi al motore della sua Ferrari. Per il pilota tedesco sfuma così la chance di provare a riaprire il Mondiale.

Vettel, scattato alle spalle di Hamilton in partenza, è stato subito passato da Verstappen e in un team radio ha avvertito il team di avere una perdita di potenza. Il tedesco costretto a rallentare sensibilmente, è scivolato così fino al 7° posto prima di una bandiera gialla dovuta all'uscita di pista di Sainz. Alla ripresa della corsa, però, al quarto giro Vettel è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a rientrare ai box. Prima del via c'erano stati controlli sulla monoposto del tedesco, avvisaglia del clamoroso ritiro. Il problema che ha causato il ritiro sarebbe la rottura di una candela di accensione.

Alla fine Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1 davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Quarto posto per Valtteri Bottas sull'altra Mercedes. Quinto Kimi Raikkonen su Ferrari.

Per Hamilton è il quarto successo in Giappone dopo quelli del 2007, 2014 e 2015. A quattro gare dal termine del Mondiale, il pilota inglese ha ora 59 punti di vantaggio su Vettel e nel prossimo Gran Premio del Messico avrà il primo match point per vincere il suo quarto titolo di Campione del Mondo. Per quanto riguarda le altre posizioni nella gara di Suzuka: ancora ottima prestazione della Force India che piazza Esteban Ocon e Sergio Perez rispettivamente al sesto e settimo posto. Ottave e none le due Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean, entrambe a punti. Decimo posto per Felipe Massa sulla Williams davanti a Fernando Alonso su McLaren.