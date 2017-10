Gp Giappone: Hamilton in pole, Vettel partirà secondo

Lewis Hamilton domina le qualifiche del Gran Premio del Giappone e si prende la pole position. Il pilota della Mercedes, già leader nel Q1 e nel Q2, ha fatto segnare il miglior tempo in 1'27"319 precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas (+0.332) e la Ferrari di Sebastian Vettel (+0.472). Il tedesco però risale in seconda posizione in virtù della penalità del finlandese, costretto a partire cinque posizioni indietro per la sostituzione del cambio.

In seconda fila risalgono le Red Bull di Daniel Ricciardo (+0.987), terzo, e Max Verstappen (+1"013), quarto. Kimi Raikkonen, anch'egli penalizzato per la sostituzione del cambio, si è qualificato con il sesto tempo nell'unico giro a disposizione dopo aver commesso un errore nel primo tentativo. Il finlandese partirà così dalla decima piazza (a causa della penalità di Fernando Alonso). Completano la top 10 le Force India di Ocon (6°) e Perez (8°), mentre Felipe Massa con la Williams scatterà dalla nona posizione. Per Hamilton si tratta della prima pole position in assoluto sul circuito di Suzuka.