Sollievo Roma, El Shaarawy ci sarà col Napoli

Buone notizie per la Roma dal ritiro della Nazionale. Gli esami ai quali si è sottoposto El Shaarawy, fermo per un problema all'adduttore della coscia destra, hanno escluso lesioni. L'attaccante non tornerà nella Capitale: sarà in tribuna con la Macedonia e proverà a recuperare per la sfida tra gli azzurri e l’Albania. Intanto la Roma continua ad allenarsi a Trigoria in vista del big match con il Napoli in programma sabato 14 (trasferta vietata ai tifosi partenopei).

Nella seduta mattutina è rientrato in gruppo Nura mentre ha lavorato a parte De Rossi che sta gestendo un'infiammazione al ginocchio, un problema cronico che non dovrebbe metterlo in dubbio per la sfida con la squadra di Sarri. Fanno progressi Schick e Karsdorp che hanno effettuato individuale sul campo: non sono ancora al top ma dall'inizio della prossima settimana dovrebbero rientrare in gruppo, entrambi puntano a strappare una convocazione per lo scontro con la capolista. Palestra per Perotti, Strootman e Defrel.