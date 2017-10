Nani sfida la Juve: la Lazio è pronta

Bagno di folla a Valmontone per la riapertura (dopo la ristrutturazione) del punto vendita Lazio Style. Oltre 500 tifosi hanno atteso l’arrivo di Nani, Luiz Felipe e Pedro Neto. Selfie, autografi e tanti sorrisi, al termine dell’appuntamento l’ex Valencia si è fermato a parlare ai microfoni del club: “Oggi i tifosi biancocelesti ci hanno riservato un’accoglienza molto calda, è stato bello trascorrere con loro questi momenti. Ci ha fatto molto piacere vederli chiedere foto e autografi, siamo felicissimi di essere qui".

"Non mi aspettavo di vedere così tante persone - prosegue Nani - gran parte di loro non avranno l’opportunità di incontrarci, ma è stato comunque bello vederli accorrere tutti; speriamo di soddisfarli nel prossimo incontro. Contro la Juventus ci attende una gara difficile, dobbiamo continuare a lavorare bene per fare una grande partita a Torino”.