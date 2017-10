Italia ai playoff ma che figuraccia con la Macedonia

Missione compiuta, ma che fatica. L’Italia di Ventura non va oltre l’1-1 contro la Macedonia allo stadio Grande Torino, ma vola matematicamente ai play-off per andare ai mondiali di Russia 2018.

Gara senza troppe emozioni, decisa al 40’ del primo tempo da una zampata di Chiellini, che ha finalizzato una grande azione in velocità partita da Insigne e proseguita da Immobile sulla sinistra.

Nel secondo tempo i ritmi calano ulteriormente, e la porta di Buffon non corre pericoli fino al 32’, quando Trajkovski, entrato da un quarto d’ora, insacca su assist di Goran Pandev. Il forcing finale dell’Italia non produce risultati, e gli azzurri escono tra i fischi.

Lunedì l’ultima sfida del girone, contro l’Albania di Panucci, ma il risultato non cambierà: la Spagna (che stasera ha battuto senza problemi gli albanesi) è abbondantemente prima, saranno necessari i play-off agli azzurri per staccare il pass per la Russia.