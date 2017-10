Vettel: credo nel mondiale

Provaci ancora Vettel. Il tedesco sogna ancora il mondiale: «Credo che abbiamo ancora un’opportunità e voglio essere sicuro di sfruttarla». Sebastian Vettel suona la carica in vista del Gran Premio del Giappone, da vincere a tutti i costi per tenere vivo un campionato che sembra aver già strizzato l’occhio alla Mercedes di Lewis Hamilton. «Abbiamo analizzato i problemi che abbiamo avuto sulle nostre macchine e penso che sia abbastanza chiara la situazione - spiega il pilota tedesco del Cavallino - Il processo però è ancora in atto al fine di avere un quadro completo di quanto accaduto. Siamo contenti, intanto, di sapere che il cambio dovrebbe essere a posto, dopo l’incidente avuto a Sepang durante il giro di rientro. Negli ultimi due anni qui in Giappone non siamo stati abbastanza competitivi, ma quest’anno potrebbe essere diverso. Credo che tutto possa succedere, ma sono convinto che qui abbiamo un buon pacchetto. Ci sono ancora cinque gare in campionato e siamo rimasti indietro in classifica: il risultato finale dipenderà anche da quello che faranno i nostri avversari». Anche Kimi Raikkonen assapora la sfida di questa pista: «Suzuka è un circuito difficile, una pista vecchio stile - spiega il finlandese della Ferrari - È piuttosto stretto e le vie d’uscita, una volta in ghiaia, oggi sono state asfaltate. Serve un buon assetto per poter spingere a fondo, perchè nel primo settore si può anche perdere molto tempo. Ci sono molte curve ad alta velocità, soprattutto nella prima parte. In passato alcune di esse erano un pò difficili, ma forse quest’anno saranno più facili, da percorrere al massimo. Speriamo che la nostra macchina sia al livello mostrato ultimamente». «Nell’ultima gara abbiamo avuto un problema inatteso, ma è stato fatto un gran lavoro per capire cosa aveva ceduto - conclude Raikkonen - Vedremo se basterà per essere primo e secondo. Le tre squadre top sono molto vicine tra di loro. Bisogna fare tutto alla perfezione. Speriamo che domani il tempo regga, così da poter mettere assieme un bel pò di giri».