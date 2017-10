La Lazio spera di riavere Wallace e Anderson

A Formello è scattato il secondo giorno di lavoro, la squadra si allenerà fino a sabato, quando alle 9.30 sfiderà il Real Rocca di Papa per una gara amichevole di fine settimana. Mister Simone Inzaghi è alle prese con qualche guaio dall'infermeria, Lukaku su tutti. Il belga è atteso a Roma nelle prossime ore per accertamenti, salterà le gare con la sua rappresentativa. Classica gestione invece per De Vrij, Radu, Strakosha, Luis Alberto e Milinkovic Savic, impegnati in questi giorni tra palestra, piscina e un po' di fisioterapia. L'allenatore però è in attesa di buone notizie da Felipe Anderson e Wallace, entrambi potrebbero rientrare tra i convocati per la trasferta di Torino con la Juventus. Così come Bastos, reduce da una lesione di primo grado. Tempi più lunghi invece per Basta, fermo per uno stiramento, dovrebbe tornare a fine ottobre. Mercoledì il tecnico di Piacenza avrà a disposizione tutto il gruppo, da giovedì partiranno le prime prove tattiche.